DIRECT. Affaire Adrien Quatennens : le député LFI "dément catégoriquement" les accusations de violences conjugales répétées portées par son épouse

#UKRAINE 🚨The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic. This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event. EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.

Traduction : "La disponibilité du site web @Europarl_EN est actuellement touchée de l'extérieur en raison d'un niveau élevé de trafic réseau externe. Ce trafic est lié à une attaque DDOS (Distributed Denial of Service). Les équipes du PE s'efforcent de résoudre ce problème aussi rapidement que possible."