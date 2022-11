Affaire Adrien Quatennens : Clémentine Autain voudrait une "charte" commune à la Nupes

L'élue réagissait aux accusations de "violences physiques et psychologiques" portée par Céline Quatennens, l'ex-femme du député LFI Adrien Quatennens.

Clémentine Autain souhaite que l'alliance de gauche Nupes adopte une "charte" lui permettant d'améliorer sa réponse aux cas de violences sexuelles et sexistes en son sein, a estimé la députée LFI dimanche 27 novembre invitée du "Grand Jury RTL - Le Figaro - LCI". L'élue réagissait aux accusations de "violences physiques et psychologiques" portées par Céline Quatennens, l'ex-femme du député LFI Adrien Quatennens.

La députée de Seine-Saint-Denis a dit vouloir l'instauration d'un "groupe de travail de la Nupes", l'alliance électorale de LFI, du PS, d'EELV et du PCF, en vue d'une "charte qui repose sur des principes". "C'est compliqué d'avoir une réponse politique qui soit affinée, parce que le mouvement #metoo est récent, et que j'estime que nos mouvements politiques n'ont pas suffisamment travaillé pour avoir une réponse juste, proportionnée, graduée qui réponde à la palette des situations dans lesquelles on peut se trouver", a exposé l'élue de La France insoumise.

Après les nouvelles accusations portées contre Adrien Quatennens, plusieurs responsables politiques, y compris dans l'alliance de gauche Nupes, considèrent que le retour dans l'hémicycle du député du Nord, en retrait depuis les premières révélations de l'affaire en septembre, est impossible. "Je tends la main à Céline Quatennens (...) nous sommes disponibles pour entendre et accueillir cette parole", a réitéré Clémentine Autain, pour qui il est "hors de question que les principes féministes qui guident notre mouvement soient mis de côté parce qu'il s'agit de l'un des nôtres".