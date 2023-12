Accusations visant Agnès Firmin-Le Bodo : la nouvelle ministre de la Santé fait l'objet d'une enquête

La nouvelle ministre de la Santé est visée par une enquête pour des soupçons sur des cadeaux non-déclarés qu'elle aurait reçus de la part des laboratoires Urgo. Mediapart affirme que sa pharmacie du Havre (Seine-Maritime) aurait bénéficié plus de 20 000 de cadeaux en cinq ans.

La nouvelle ministre de la Santé Agnès Firmin-Le Bodo a-t-elle indûment reçu des cadeaux d'une grande firme pharmaceutique, alors qu'elle était pharmacienne ? C'est ce qu'affirme Mediapart. Selon le site, plus de 20 000 euros d'avantages en nature auraient été donnés à son officine au Havre (Seine-Maritime) pendant cinq ans, entre 2015 et 2020, par les laboratoires Urgo. Des produits de luxe non-déclarés par la ministre. Des informations qu'elle a refusé de commenter, dans la matinée du vendredi 22 décembre, indiquant simplement sur France Bleu Normandie : "Dans le cadre de ma fonction de pharmacien, effectivement, une enquête est en cours."

Urgo fait l'objet d'enquêtes depuis plus de deux ans

Depuis plus de deux ans, Urgo fait l'objet d'enquêtes judiciaires et de la répression des fraudes. La firme a été condamnée pour avoir démarché des milliers de pharmaciens en France pour mettre en avant ses produits en rayon. En échange, elle proposait tout un catalogue de cadeaux. Urgo a plaidé coupable et a déjà payé plus d'un million d'euros d'amendes.

La loi est très stricte en la matière. Les montants autorisés des cadeaux se limitent à quelques dizaines d'euros par an, et doivent être déclarés. La ministre doit être entendue en janvier prochain dans le cadre de l'enquête.