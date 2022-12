Accord entre le gouvernement et LR : "Je suis radicalement en désaccord avec Nicolas Sarkozy", affirme Bruno Retailleau

Mercredi 7 décembre, Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat et candidat à la présidence du parti, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2.

Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains (LR) au Sénat et candidat à la présidence du parti, est l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mercredi 7 décembre. Il revient tout d'abord sur le second tour de l'élection pour élire le nouveau président des Républicains, lors duquel il affronte Éric Ciotti, et dit vouloir "rassembler". "Il faut une droite qui soit une droite globale et qui puisse appréhender tous les problèmes du quotidien", poursuit-il, appelant à ce que la droite "se saisisse" d'enjeux comme l'écologie, la culture et l'éducation.

Pas d'alliance avec le RN

Bruno Retailleau revient ensuite sur les déclarations de Nicolas Sarkozy, qui plaide en faveur d'un dialogue entre les Républicains et la majorité sur une éventuelle alliance : "Je suis radicalement en opposition et en désaccord avec Nicolas Sarkozy." "C'est un manque de loyauté", ajoute-t-il, alors qu'il est interrogé sur l'absence de soutien de l'ancien président à Valérie Pécresse lors de la campagne présidentielle. Bruno Retailleau balaie aussi l'idée d'une alliance avec le RN.