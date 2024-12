Abrogation de la réforme des retraites : Olivier Faure plaide pour l'organisation d'une "conférence de financement"

"J'ai dit que j'étais prêt à ce que, avant d'abroger, nous commencions par rechercher les financements", a exposé vendredi 6 décembre sur franceinfo le patron du Parti socialiste Oliver Faure, au sujet de la réforme des retraites. Au lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron qui s'est exprimé après la chute du gouvernement Barnier, le patron du PS a rendez-vous à l'Élysée dans la matinée avec les chefs des députés socialistes Boris Vallaud et son homologue du Sénat Patrick Kanner.

Olivier Faure, qui se dit "prêt à rentrer en discussions" plaide pour "une conférence de financement des partenaires sociaux". "Je suis conscient du fait qu'il y a de l'argent à trouver", a-t-il assuré, avant d'ajouter qu'il était nécessaire de "geler" d'abord la réforme des retraites fixant l'âge de départ à 64 ans. "On gèle cette réforme, on fait une conférence de financement et, à l'issue, quand on a trouvé le mode de financement et la réforme qui permet de financer, on abroge", a expliqué le chef du PS.