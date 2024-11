Sport : Le Grand Prix de l'Inclusion par le Sport L'Equipe

« Le Grand Prix de l’Inclusion par le Sport L'Équipe » avec la Matmut se structure autour de quatre thématiques : emploi, santé et handicap, mixité et éducation et récompensera des associations et clubs engagés, des jeunes au parcours exemplaire et des personnalités inspirantes.

Article rédigé par franceinfo Radio France

Temps de lecture : 3min