Salon : Rendez-vous du 15 au 17 novembre au Salon l'Aventure des Métiers, à Paris-Porte de Versailles

Quelles études choisir ? Vers quel métier s’orienter ? Du 15 au 17 novembre, rendez-vous au salon « L'Aventure des Métiers » à Paris, Porte de Versailles, de 9h30 à 18h. Pendant ces trois jours, explorez des métiers et filières adaptés à votre profil et à vos aspirations !

À la découverte des métiers

Le Salon Aventure des Métiers est l’occasion de découvrir des professions et des secteurs d’activité, peu ou mal connues. Vous pourrez également échanger avec des professionnels qui partageront avec vous leurs expériences et témoignages aussi enrichissants que passionnantes.

L'objectif est de faire la rencontre d’experts de différents métiers et de découvrir, à travers divers parcours ludiques et instructifs, des secteurs professionnels qui foisonnent de métiers, de compétences et de savoir-faire originaux.

Assistez aux nombreuses conférences

Les conférences vous permettent d’échanger avec des experts de l’enseignement supérieur. Vous pouvez leur poser toutes vos questions et comprendre les filières et diplômes qui s’offrent à vous après le bac et selon votre profil (général, professionnel, techno, bac + 2/3...), vos objectifs et la manière dont vous souhaitez vous former (initial ou alternance). Un véritable décryptage des études supérieures, de leurs attendus et de leurs débouchés.

Découvrez le programme complet des conférences.

Exercez-vous aux métiers de la radio avec les ateliers radio franceinfo

Une initiation en 45 minutes aux métiers de journaliste ou de technicien pour sensibiliser à la fabrication d’un journal d’information dans les conditions du direct vous sera proposée. Après une conférence de rédaction et un travail d’écriture à partir d’articles et dépêches de presse, vous réaliserez votre propre journal, casque sur les oreilles et face au micro. Un poste différent vous sera proposé : lancement des sujets et des reportages, réalisation d’interviews, présentation de la météo pendant que d’autres prennent en charge la partie technique gestion des ouvertures micros, lancement des jingles et des promotions à l’antenne.

Pour vous inscrire aux ateliers radio franceinfo les samedi 16 et dimanche 17 novembre, c'est ici.

Si vous êtes enseignant et souhaitez inscrire votre classe pour l'atelier du vendredi 15 novembre, rendez-vous sur ce lien.

Le salon "l'Aventure des Métiers", les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 novembre, de 9h30 à 18h, à Porte de Versailles.

Inscription au salon gratuite et obligatoire.

Plus d'informations sur letudiant.fr