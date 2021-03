Médias : "Agriculteurs, on a besoin de vous !" un numéro spécial du Pèlerin, disponible le 4 mars.

Découvrez ces territoires qui cultivent et consomment local. Partez à la rencontre des agriculteurs qui innovent. Suivez le débat entre la présidente de la FNSEA, le puissant syndicat agricole, et Arnaud Montebourg, le défenseur du made in France .

Rencontre : Christiane Lambert et Arnaud Montebourg

La première est éleveuse dans le Maine-et-Loire et présidente de la FNSEA ; le second est avocat, homme politique et désormais entrepreneur. Enjeux alimentaires, économiques et écologiques : ils confrontent leur vision sur l’évolution de l’agriculture.

« D’ici à six ans, 45 % des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite. Commençons par améliorer le revenu des agriculteurs en activité : parfois ils ne gagnent rien, certains vivent dans des conditions miséreuses mais ils n’osent même pas demander le RSA. Ensuite, il faut améliorer la reconnaissance du métier, comme la Covid l’a permis. Capitalisons là-dessus ! »

Enquête : au pied des terrils, le défi du local

De plus en plus de Français aspirent à manger local. Mais organiser des filières plus courtes s’avère délicat. Exemple dans le bassin minier des Hauts-de-France, où des communes cherchent à rapprocher habitants et agriculteurs autour d’une alimentation durable.

Le Pèlerin - mars 2021 (KAROLL PETIT / HANS LUCAS)

Ça marche : à la ferme, la force du travail en équipe

Vincent et ses associés ont mis sur pied, il y a treize ans, une ferme collective où toutes les activités sont liées. Elle leur permet de gagner leur vie sans se tuer à la tâche.

Le Pèlerin - mars 2021 (KAROLL PETIT / HANS LUCAS)

