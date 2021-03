La Semaine de la Presse et des Médias dans l'École : près de 30 000 élèves ont pu découvrir le métier de journaliste.

À l’occasion de la 32e édition de la Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole, franceinfo a organisé deux événements virtuels et interactifs pour faire découvrir aux plus jeunes le métier de journaliste et les sensibiliser à la lutte contre la désinformation. Ce jeudi 25 mars 2021, ce sont plus de 1 000 classes représentant près de 30 000 enfants et adolescents qui se sont connectées !