"J'apprends l'info !" : Inscrivez votre classe à l'un des webinaires en streaming le 15 octobre prochain.

Le 15 octobre prochain, franceinfo et Bayard Jeunesse poursuivent leur nouveau programme d'éducation aux médias et à l'information certifié par le CLEMI et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse : J'apprends l'Info !. Ces webinaires gratuits de 45 minutes auront lieu en streaming.

L'éducation aux médias et à l'information représente un défi croissant dans une société saturée d'informations. Dans une société où les canaux d'information sont démultipliés, où les plus jeunes ont un accès sans limitation aux réseaux sociaux et sont exposés à la désinformation, il est crucial de les aider à mieux comprendre, appréhender les informations qui les entourent et à développer leur sens critique.

Pour les accompagner au mieux, franceinfo et Bayard Jeunesse se sont unis pour lancer une vaste opération de sensibilisation à l'information destinée aux élèves.

Webinaire "Salut l'info ! Le direct" à 14h

Pour les élèves de cycle 3 (7-11 ans), participez au webinaire « Salut l’info ! Le direct » à 14h : "Faites découvrir à vos élèves les coulisses des médias"

Comment travaillent les journalistes ? Qu'est-ce qu'une information ? Comment se construit une émission ?... Sous la direction d'Estelle Faure de franceinfo et d'Agathe Guillhem d’Astrapi, vos élèves se mettront dans la peau de journalistes à travers un grand jeu de rôle. Ils découvriront également les coulisses du podcast "Salut l’info !" et auront l’opportunité de poser toutes leurs questions à Nathalie Iannetta, directrice des sports de Radio France et journaliste sportive, sur le monde des médias et de l’information.

Plus d'informations et inscription ici

Webinaire "franceinfo junior Okapi" à 11h

Pour les élèves de cycle 4 (11-15 ans), assistez au webinaire « franceinfo junior Okapi » à 11h : "Peut-on faire confiance aux journalistes ?"

Chaque jour, les journalistes nous informent, mais comment obtiennent-ils leurs informations ? Vérifient-ils les nouvelles qu'ils diffusent ? En quoi se distinguent-ils des influenceurs ?... Cécile Rinault-Caillol, journaliste de franceinfo, et Olivia Villamy, de la rédaction du magazine Okapi, répondront à toutes les questions de vos élèves. Ce webinaire interactif inclut des quiz, des témoignages, ainsi qu'une grande interview de Nathalie Iannetta, directrice des sports de Radio France et journaliste sportive, où les élèves pourront poser toutes leurs questions.

Plus d'informations et inscription ici

Ces sessions interactives sont conçues pour enrichir la compréhension des élèves sur le fonctionnement des médias et le parcours de l'information.