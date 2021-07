Comment écouter franceinfo sur les assistants vocaux

Avec la montée en puissance des assistants vocaux, ces intelligences artificielles qui permettent d’interagir avec un objet grâce à la voix, franceinfo renouvelle son offre et s’adapte à l’évolution des usages pour l’accès à l’information. Les contenus de franceinfo sont aujourd’hui présents sur trois plateformes vocales : Alexa d’Amazon, Google Assistant de Google, et Siri d’Apple.

Voici une liste non exhaustive des types d’objets avec lesquels il est désormais possible d’accéder aux contenus de franceinfo grâce à la voix : smartphones, voitures connectées (équipées d’Apple Carplay et Android Auto) enceintes connectées (ex : Amazon Echo, Google Home, Apple HomePod, Sonos One), les écouteurs (ex: Apple earpods, Bose quietcomfort) les télés connectées (ex : Android TV, Amazon fire TV).

Écouter la radio franceinfo en direct

Le direct de franceinfo est disponible sur Alexa, Google Assistant, et Siri. Vous pourrez y accéder en lui demandant : “Alexa/ Ok Google/ Dis Siri/mets franceinfo”.

Écouter les dernières actualités

Le flash franceinfo

Pour demander les dernières nouvelles, il suffit de demander à l’assistant vocal "Quelles sont les infos ?" pour que celui-ci lance le dernier point complet de l’actualité réalisé par franceinfo. Avec une actualisation quatre fois par heure en audio, franceinfo renouvelle sans cesse les titres pour faire le point en une minute trente sur les principaux sujets de l'actualité nationale et internationale. Ce flash est disponible au format vidéo pour les assistants vocaux équipés d'un écran.

Le flash éco de franceinfo

Pour les férus d’économie, un point sur l’actualité économique a spécialement été créé pour les assistants vocaux. Il est actualisé deux fois par jour. Vous pouvez le retrouver sur Google Assistant ou Siri en demandant “ Fais-moi écouter les actualités économiques?”, et sur Alexa en allant le rechercher dans l’application Alexa dans la catégorie “flash quotidien”.

La playlist d’infos de franceinfo

Depuis début décembre, les nouveaux utilisateurs d’Alexa peuvent accéder à une playlist d’actualité, composée par les équipes de franceinfo. Pour lancer cette playlist, vous n’avez qu’à demander “Alexa, quelles sont les infos ?” Mise à jour quatre fois par jour, elle permet d'écouter les derniers titres de franceinfo, puis d'enchainer avec des chroniques dédiées à la politique, l'économie, l'environnement ou encore la culture.Vous pouvez naviguer au sein de cette playlist. Dites "Alexa, suivant" pour passer à la chronique suivante, ou "Alexa, précédent" pour revenir en arrière.

Tester ses connaissances de l’actualité

Vous souhaitez développer votre culture générale de façon ludique ? Sur Alexa, testez vos connaissances de l’actualité. Chaque jour, après avoir demandé "Alexa, lance la question franceinfo", les utilisateurs sont accueillis par une personnalité de franceinfo. A tour de rôle, les journalistes posent une question sur un sujet d’actualité lié à leur chronique du jour à laquelle l’utilisateur répond par "vrai" ou " faux". Fact-checking, environnement, politique, international, sport, high-tech, histoire… à chaque jour, son thème. L’utilisateur pourra ensuite écouter ou réécouter la chronique du journaliste de franceinfo en lien avec le sujet.

Découvrir les podcasts pour enfants

Sur tous vos appareils équipés d'Amazon Alexa, il vous suffit de dire "Alexa, lance la Récré à Sons" pour permettre à votre enfant de découvrir le monde qui l'entoure, apprendre selon ses envies ou s'évader dans des histoires extraordinaires. Le tout, en toute autonomie au sein d’une expérience sans écran et spécialement conçue pour lui. Vous pourrez retrouver "Salut l’info !" de franceinfo et Astrapi, qui décrypte toute l’actualité à la portée des petits mais aussi des plus grands, Oli de France Inter, le Confin des contes de France Bleu, les Aventures de Tintin de France Culture… ainsi que bien d’autres podcasts pour enfants de Radio France.

Écouter les émissions de franceinfo en replay et podcast

Si vous avez loupé la diffusion de l’un de vos rendez-vous préférés à l’antenne, vous pouvez le réécouter sur Alexa ou Siri. Sur Siri, dites "Dis Siri, écouter [nom de podcast].