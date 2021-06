Exposition : la Cité de l'Espace présente "Suivi Mission Alpha", depuis le 19 mai

Le 23 avril 2021, Thomas Pesquet décollait pour six mois vers la Station spatiale internationale (ISS). À cette occasion, la Cité de l’espace met en place une nouvelle exposition qui permet au grand public de suivre en continu tous les moments forts de la mission et de découvrir les équipes qui l'encadrent, celles de l’ESA (Agence spatiale européenne) et du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales).

Une expérience immersive

Pour garantir une expérience 100% immersive, « Suivi Mission Alpha » plonge les visiteurs dans un décor réaliste et retranscrit les codes d’une véritable salle de contrôle. Un mur d’écrans permet, par exemple, de voir en direct où se trouve l’ISS, d’en savoir plus sur la vie quotidienne à bord ou de retransmettre en direct les événements (décollage, arrivée dans Station spatiale internationale, sortie extravéhiculaire…). Des modèles de tests de certaines expériences amènent également à découvrir les multiples objectifs scientifiques poursuivis.

Ateliers et événements

La Cité de l’Espace propose un atelier inédit pour comprendre le processus de sélection des astronautes. Par le biais de jeux, petits et grands se mettent dans le rôle d’un recruteur de l’ESA et découvrent l’importance de la mémoire, du travail en équipe, de l’apprentissage des langues et de la condition physique pour devenir astronaute.

En parallèle, un cycle de rencontres scientifiques et culturelles autour de la mission prennent place dans le cadre des « Cafés Alpha ». Ces rendez-vous permettent au public de rencontrer régulièrement une personne associée ou inspirée par la mission : scientifiques, chercheurs, ingénieurs ou personnalités sportives viennent animer une rencontre d’une trentaine de minutes.

Plus d'informations sur le site de la Cité de l’Espace.