Évènement : Les Journées de l’Économie, du 5 au 7 novembre à Lyon

Les journées de l'économie

Initiées par la Fondation Innovation et Transitions (anciennement la Fondation pour l’Université de Lyon), les Journées de l'Économie font leur grand retour à l’occasion de la 17ème édition, les 5, 6 et 7 novembre prochains. Fort du succès de l'édition précédente qui a réuni 45 000 participants, l’édition 2024 revient avec une programmation riche et de nouveaux formats qui sauront séduire le plus grand nombre.

Un évènement ouvert à tous

Cet événement de référence, entièrement gratuit et accessible à tous, permet à un large public d’appréhender les réflexions des chercheurs et des acteurs économiques, politiques et sociaux afin de mieux comprendre les grandes mutations que nous vivons. Cette année, les débats, rencontres et tables rondes seront déclinés autour d’un fil rouge : “Réparer, imaginer, rassembler”.

Plus d'informations sur journeeseconomie.org