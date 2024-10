Évènement : la cérémonie de remise du Ballon d’Or France Football 2024, en direct du Théâtre du Châtelet, le lundi 28 octobre

La 68e édition du Ballon d’Or France Football, présentée par Didier Drogba et Sandy Heribert, a lieu lundi 28 octobre à partir de 19h30.

Le Ballon d'Or France Football

Le Ballon d’Or France Football, comme chaque année, suscite un énorme intérêt, avec des regards tournés vers les successeurs potentiels de Lionel Messi et d'Aitana Bonmati, lauréats de l’édition 2023. France Football, l’organisateur de ce prestigieux prix, décerne chaque année le titre du meilleur joueur et meilleure joueuse de la saison.

Ce trophée est attribué en se basant sur trois critères fondamentaux, qui sont : les performances individuelles et le caractère décisif, les performances collectives et le palmarès du joueur, la classe du jour et son sens du fair-play.

L'édition 2024 promet son lot de suspense avec la présence des plus grands noms du football international. Outre les Ballons d'Or, les trophées Yachine (meilleur gardien), Kopa (meilleur jeune), Gerd Müller (meilleur buteur), le prix Socrates (pour l’engagement sociétal), les titres des meilleurs clubs masculin et féminin, le trophée de l’entraîneur de l’année (football masculin - club ou sélection) et le trophée de l’entraîneur.euse de l’année (football féminin - club ou sélection) seront également remis lors de cette cérémonie emblématique.

Dispositif spécial en direct du Théâtre du Châtelet

Vivez la 68e remise des prix, en direct sur franceinfo, lundi 28 octobre à partir de 19h.

Dès 19h, Xavier Monferran et Jérôme Val, journalistes sportifs de Radio France seront en direct du tapis rouge pour suivre l’arrivée des sportifs et faire un point dans les dernières minutes précédant l’ouverture de la cérémonie.

Dans le 21h/00h de Julien Langlet, Xavier Monferran, Jérôme Val et Olivier Bossard, journaliste à France Football, seront en direct du Théâtre du Châtelet pour suivre la remise des Ballons d'Or France Football, féminin et masculin. Ils reviendront également sur les moments forts de la soirée, avec des interventions à distance de Jérôme Alonzo, consultant football pour franceinfo.

