Évènement : Grand Océan, les 13 et 14 septembre, à Cherbourg-en-cotentin et le 15 septembre à Réville

Grand Océan, un festival dédié à la sensibilisation et à la préservation des océans, les 13 et 14 septembre 2024 à la Cité de la Mer à Cherbourg-en-Cotentin et le 15 septembre 2024 à Réville.

L'événement Grand Océan, organisé par Les Echos en partenariat avec Sciences et Avenir, est un festival dédié à la sensibilisation et à la préservation des océans. Le thème de cette année sera centré sur la réflexion autour de la protection du littoral et des îles.

Grand Océan en 3 points :

L’OCÉAN, C'EST LA VIE ! Grand Océan célèbre l’alliance profonde entre l’Homme et l’océan, source de la vie et de notre existence grâce à l'héritage des premières créatures marines.

L’OCÉAN, C’EST DE L’ÉNERGIE ! Ne l’oublions jamais, notre survie dépend de l’océan, qui nous offre une biodiversité immense et régule le climat, mais jusqu’à quand ?

L’OCÉAN, IL FAUT LE PROTÉGER ! Protéger l’océan, c’est nous protéger nous-mêmes, et l’objectif de GRAND OCÉAN est de révéler à tous les secrets de cette immense biodiversité, encore largement méconnue, qui couvre 70% de la Terre.

Un évènement pédagogique et festif

L'événement vous propose un week-end autour de la protection des océans avec des conférences et débats à la Cité de la Mer les 13 et 14 septembre. De nombreuses animations sur les mystères marins ainsi qu'une projection en plein air à Réville du film La Vallée des fous, se poursuit le 15 septembre. Avec des activités familiales autour du cinéma et de la mer, incluant des jeux et des dégustations de produits locaux, Grand Océan propose une programmation complète pour les petits et les grands.

Vous trouverez la programmation pour les 13 et 14 septembre via ce lien.

Pour le 15 septembre, c'est ici.

Découvrez le teaser

Plus d'informations sur le site grandocean-event.com