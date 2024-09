Évènement : Go Entrepreneurs Lyon, jeudi 26 septembre, à La Sucrière

Pour sa 21ème édition lyonnaise, Go Entrepreneurs revient à la Sucrière pour une journée de rencontres et d'échanges.

Depuis 20 ans maintenant, Go Entrepeneurs est le rendez-vous des start-up et des entreprises innovantes. Que vous souhaitiez pitcher votre projet ou développer votre réseau, rendez-vous à la Sucrière de Lyon, le jeudi 26 septembre 2024.

Une journée dédiée aux entreprises

Aujourd’hui, plus que jamais, le besoin se fait sentir de mettre du sens dans son activité, de générer un impact positif sur notre société et d’agir collectivement au profit d’une œuvre engagée. Qu’il s’agisse de lancer son business à plusieurs (avec un ou des associés, en famille, entre amis, en réseau…), de s’entourer d’experts (sur certaines compétences, certains métiers, certains secteurs d'activité…) ou d’être mobilisé pour une cause commune, l’idée de « collectif » ne cesse de se développer. Merci à tous ceux qui sont venus nous rencontrer et échanger avec celles et ceux qui ont sauté le pas et qui contribuent à l’émergence d’une nouvelle société, responsable et performante !

Rencontres et partages

PROGRAMMATION : Go Entrepreneurs, c’est + de 250 speakers et + de 120 conférences en 24h ! Une programmation riche avec une Main Stage centrale et 8 Stages encerclant l’exposition, où retrouver des entrepreneurs emblématiques, des experts d’actualité, des battles de pitchs et de nombreuses personnalités influentes pour témoigner, décrypter et vous former sur tous les sujets business du moment.

EXPOSITION : Découvrez la crème de la crème de l’entrepreneuriat ! Go Entrepreneurs, c’est aussi l’occasion de rencontrer les 110 partenaires les plus stratégiques du business et des entreprises, qui feront de vos ambitions une réalité en vous apportant diagnostics, solutions & conseils personnalisés.

CONNEXION : Participez à l’Espace Networking de Go Entrepreneurs - animation phare de l’événement - et profitez de la présence de plus de 10 000 dirigeants & futurs dirigeants pour élargir votre réseau, multiplier les contacts, nouer des partenariats et faire du business entre visiteurs !

Retour sur l'édition 2023

Plus d'informations sur le site internet de Go Entrepreneurs.