Événement : Exposition "Migrations, une odyssée humaine" au Musée de l'Homme à Paris, du 27 novembre 2024 au 8 juin 2025

Éclairer les migrations

L'exposition "Migrations, une odyssée humaine" a été conçue à partir de l'idée que le phénomène migratoire est inhérent à toutes les formes de vie, y compris l'humain. En 2018, le Muséum national d'Histoire naturelle a publié un manifeste affirmant que toutes les espèces migrent, pour des raisons diverses, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou d'humains. L'exposition se concentre spécifiquement sur les migrations humaines, qu'elles soient volontaires ou forcées, et vise à replacer cette question dans une perspective mondiale et historique. Face aux débats politiques actuels, elle offre des données scientifiques, des témoignages personnels et des œuvres d'art pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre ce phénomène naturel et complexe. Le Musée de l'Homme, engagé dans les débats contemporains, utilise cette exposition pour apporter des éclairages nouveaux sur la question migratoire et s'affirmer comme un lieu de réflexion citoyenne, en lien avec les enjeux sociaux et les débats d'aujourd'hui.

Plusieurs axes abordés

Des mots et des préjugés : le phénomène migratoire s’accompagne d’un ensemble de représentations collectives, fruit de constructions sociales, elles-mêmes issues de contextes sociopolitiques, linguistiques, géographiques et culturels

: le phénomène migratoire s’accompagne d’un ensemble de représentations collectives, fruit de constructions sociales, elles-mêmes issues de contextes sociopolitiques, linguistiques, géographiques et culturels L'état des lieux : À quoi ressemble le phénomène migratoire aujourd’hui ? S’est-il amplifié ? Qui migre ? D’où à où ? Pour quelles raisons ? Les réponses des scientifiques vont souvent à l’encontre des idées reçues partagées dans les pays occidentaux.

: À quoi ressemble le phénomène migratoire aujourd’hui ? S’est-il amplifié ? Qui migre ? D’où à où ? Pour quelles raisons ? Les réponses des scientifiques vont souvent à l’encontre des idées reçues partagées dans les pays occidentaux. Migrations et évolution : Dès son émergence il y a 300 000 ans sur le continent africain, Homo sapiens s’est dispersé sur l’ensemble de la planète, colonisant la plupart des milieux, même les plus hostiles, en se métissant, chemin faisant, avec les autres espèces humaines existant alors, comme Néandertal. Jamais les mouvements de l’infatigable explorateur qu’est l’être humain ne se sont arrêtés.

: Dès son émergence il y a 300 000 ans sur le continent africain, Homo sapiens s’est dispersé sur l’ensemble de la planète, colonisant la plupart des milieux, même les plus hostiles, en se métissant, chemin faisant, avec les autres espèces humaines existant alors, comme Néandertal. Jamais les mouvements de l’infatigable explorateur qu’est l’être humain ne se sont arrêtés. Tradition en mouvement : L’histoire des migrations végétales est étroitement reliée à l’histoire des déplacements humains : très tôt, les populations humaines ont transporté graines, plants, racines pour des raisons alimentaires, médicinales, esthétiques et symboliques.

Découvrez le teaser de l'exposition

Informations pratiques

Dates : Du 27 novembre 2024 au 8 juin 2025

Horaires : De 11h à 19h (dernière entrée à 18h15)

Adresse : 17 Place du Trocadéro, 75016 Paris

Plus d'informations sur museedelhomme.fr.