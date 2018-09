Découvrez en avant-première la bande-annonce de « Capharnaüm » de Nadine Labaki, un film franceinfo

À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, est présenté devant le juge. LE JUGE : « Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice ? » ZAIN : « Pour m’avoir donné la vie »

« Capharnaüm », un film de Nadine Labaki, prix du jury au festival de Cannes

En salles le 17 octobre 2018

À propos de Nadine Labaki

Nadine est née au Liban, grandit pendant la guerre civile et obtient son diplôme d’études en Audiovisuel en 1997, à l’université de Saint-Joseph à Beyrouth. Une fois diplômée, elle se tourne immédiatement vers la promotion télévisée et réalise des clips vidéo pour des artistes populaires de la région, pour lesquels elle récolte plusieurs récompenses.

En 2005, Nadine participe à la Résidence du Festival de Cannes pour écrire Caramel, son premier long-métrage tourné au Liban. Elle réalise et interprète un rôle majeur dans ce film qui fut projeté à la Quinzaine des réalisateurs en 2007 et qui a remporté le Prix du Jury des jeunes et le Prix du Public au Festival de San Sebastián. Caramel est sorti en salles dans plus de 60 pays.

En 2008, elle reçoit l’Insigne de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par le Ministre Français de la Culture. Le second film de Nadine, Et maintenant on va où ? (Where Do We Go Now ?) qu’elle a écrit, réalisé et interprété, a aussi été projeté à Cannes en 2011 dans la catégorie « Un Certain Regard ». Le film a remporté le Prix Spécial du Jury œcuménique. Il a ensuite remporté le Prix du Public Cadillac au Festival International du film de Toronto et le Prix du public au Festival de San Sebastián, avant d’être projeté à Sundance en 2012. Et maintenant on va où ? a été nominé pour le prix du meilleur film étranger par la « Los Angeles Film Critics Association Awards » et est le film arabe le plus rentable au Liban à ce jour.

En 2014, Nadine a réalisé Rio, I Love You, l’un des segments du film d’anthologie Cities of Love qu’elle a co-écrit et interprété, en face de Harvey Keitel.