Nice : des cordes mises en place pour aider les baigneurs à sortir de l’eau

La ville de Nice (Alpes-Maritimes) a mis en place un dispositif de cordes sur cinq plages de la Promenade des Anglais. Une initiative destinée aux seniors, pour les aider à sortir de l’eau en toute sécurité.

Les seniors de la ville de Nice, dans les Alpes-Maritimes, sont invités à tester le dispositif. Sortir de la mer sur les plages de la Promenade des Anglais peut parfois sembler insurmontable. Pour certains c’est un véritable parcours du combattant. Alors la ville a mis en place des cordes pour permettre à tous les publics de profiter de la baignade. Si les galets de la Promenade des Anglais font partie du patrimoine niçois et de la carte postale, ils attirent autant qu’ils effraient, car il n’est pas toujours évident de sortir de l’eau sans encombre.

Une pente importante

"Sur la Promenade des Anglais, la pente est très importante. À un 1 mètre, 1,50 mètre du littoral, vous n’avez plus pied puisque la profondeur dépasse les 2 mètres. La pente est donc très importante surtout avec les galets et de surcroît si l’on est senior ou peu sportif", précise Richard Chemla, adjoint délégué à la Transition écologique et énergétique, à la Santé et au bien-être. Les seniors ou personnes en situation de handicap peuvent donc, elles aussi, profiter des joies de la plage. Le dispositif lancé en 2022 s’étend désormais à cinq plages de la Promenade des Anglais.