Voici 22 bonnes nouvelles qui ont marqué l'année 2022 (oui, il y en a !)

Découvertes scientifiques, avancées sociales, récompenses culturelles... L'année qui s'achève a aussi été marquée par des événements positifs. Si, si. Nous les avons compilés.

Bonne nouvelle : l'année 2022 touche à sa fin ! Mais impossible de savoir ce que nous réservera l'année 2023. Alors, franceinfo a fouillé dans ses archives pour dégotter 22 bonnes nouvelles qui ont marqué l'année écoulée. Car, oui, il y en a eu ! Certaines sont historiques, d'autres symboliques ou simplement anecdotiques... Mais elles ont toutes égayé l'actualité de l'année, pas toujours prompte à donner le sourire.

1 Des fourmis peuvent désormais détecter des cancers

Des fourmis ont été dressées pour détecter des cellules cancéreuses. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Bientôt un rapide "test de la fourmi" en arrivant à l'hôpital ? En mars 2022, des chercheurs français du CNRS, de l'Inserm, de l'université Sorbonne Paris Nord et de l'Institut Curie ont réussi à entraîner des fourmis afin qu'elles distinguent les cellules cancéreuses des cellules saines. Une prouesse permise par l'odorat exceptionnel de ces formicidés. Les résultats sont très encourageants, avec un taux de succès de 95% sur les cancers du sein et des ovaires.

2 La baguette de pain est entrée au patrimoine mondial de l'Unesco

La baguette de pain est désormais protégée. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Ça fait plaisir et ça ne mange pas de pain. Notre célèbre baguette a été distinguée, fin novembre 2022, par l'Unesco, dans sa liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une belle reconnaissance pour les 35 000 boulangeries artisanales en France. Et au fait, vous la préférez blanche, dorée ou bien cuite ?

3 Le trou dans la couche d'ozone a continué de se résorber

La couche d'ozone protège la terre des rayons ultraviolets. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Notre protection commune va (un peu) mieux. Le trou dans la couche d'ozone, qui nous protège des rayonnements ultraviolets dangereux, a continué de se résorber lentement en 2022. "Au fil du temps, des progrès constants sont observés et le trou se résorbe", s'est félicité un scientifique de la Nasa. Il reste cependant du travail pour assurer une protection optimale de la planète. Le trou de la couche d'ozone représente encore près de trois fois la superficie du Canada.

4 La contraception des femmes de moins de 26 ans a été rendue gratuite en France

Certaines pilules sont désormais intégralement remboursées pour les jeunes femmes. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Une avancée pour l'accès à la contraception en France. Depuis le 1er janvier, certaines pilules, les implants et les stérilets sont entièrement remboursés pour les femmes de moins de 26 ans. Cette mesure ne concernait que les mineures auparavant. Un autre moyen de contraception sera à son tour gratuit pour les moins de 25 ans, dès le 1er janvier 2023 : les préservatifs.

5 Un gypaète barbu a pondu pour la première fois en 100 ans

L'emplacement du nid du gypaète barbu a été gardé secret. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Mieux que la poule aux œufs d'or, l'œuf de gypaète barbu ! Un trésor tellement précieux que le lieu exact du nid a été gardé secret... Une chose est sûre, en mars, ce rapace en voie de disparition s'est reproduit sur les hauts plateaux du Vercors. Une première depuis près d'un siècle, fruit d'une longue réintroduction débutée en 2010. "Ça raconte une belle histoire de l'homme qui répare un peu ses erreurs passées par méconnaissance des espèces, et puis ça sert à enrichir la poésie de la montagne", se félicite un garde de la réserve naturelle.

6 La Française Stéphanie Frappart est devenue la première femme à arbitrer lors d'un Mondial de foot

Stéphanie Frappart avait déjà été la première femme à arbitrer des matchs en Ligue 1 et Ligue 2. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Une frappe cadrée dans le plafond de verre. La Française Stéphanie Frappart est devenue, le 1er décembre, la première femme à officier en tant qu'arbitre numéro une lors d'une Coupe du monde. Une consécration vécue lors du match entre le Costa Rica et l'Allemagne, au premier tour, pour celle qui a toujours été à la pointe du combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans ce sport très masculin. Avant la rencontre, elle avait déjà été la première arbitre féminine à officier en Ligue 2 en 2014, en Ligue 1 en 2019 et en Ligue des champions en 2020.

7 Une demeure de l'époque gallo-romaine a été découverte dans les Hauts-de-France

Dans l'Aisne, en mai 2002, des objets du quotidien de l'époque gallo-romaine ont également été découverts. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Une villa de l'Antiquité romaine ou un HLM ? Un trésor de l'époque gallo-romaine a été découvert à Soissons dans l'Aisne sur le chantier de logements sociaux. En fouillant le terrain, les archéologues ont découvert les traces d'un "domus", une habitation typique de cette période. Parmi les trouvailles : des objets du quotidien, de la céramique et une cuillère de bronze pour prélever des pigments pour le maquillage. Chic !

8 "Le Petit Prince" a atterri pour la première fois en France

L'aviateur français Antoine de Saint-Exupéry a écrit "Le Petit Prince" lors d'un séjour aux Etats-Unis. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Quoi de plus logique que d'embarquer l'œuvre la plus connue d'Antoine de Saint-Exupéry dans un avion ? C'est ce qui a été réalisé à la fin du mois de janvier. Trente-cinq des 141 feuillets du manuscrit et des dessins originaux du Petit Prince ont traversé l'Atlantique à bord d'un Airbus d'Air France, afin d'être exposés au Musée des arts décoratifs de Paris. C'est la première fois que l'ouvrage original quittait sa terre natale, les Etats-Unis, pour rejoindre celle de son auteur, la France. Saint-Exupéry avait écrit son livre culte à New York en 1943.

9 Le Français Hugo Duminil-Copin a reçu la médaille Fields

Au total, 13 Français ont déjà remporté la médaille Fields. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Les Français ne sont pas bons en maths ? Pas si sûr. En juillet, le Français Hugo Duminil-Copin a reçu la médaille Fields, l'équivalent d'un "prix Nobel". Et ce n'est pas le premier : douze autres compatriotes ont déjà obtenu la plus prestigieuse des récompenses en mathématiques. Pour ce qui est de son travail, laissons-lui la parole : "J'étudie ce qu'on appelle des transitions de phases, c'est-à-dire les changements de comportements dans la matière, explique-t-il. Je ne pourrais même pas vous dire comment utiliser mes propres recherches. C'est à quelqu'un d'autre de trouver ça."

10 Le télescope James Webb a livré ses premières (et superbes) images

Le télescope James Webb doit permettre de réaliser des avancées dans la recherche spatiale. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Des étoiles plein les yeux ! Début septembre, le télescope le plus puissant jamais créé a capturé des images de la nébuleuse de la Tarentule. Il ne s'agit pas d'une grosse araignée mais d'une région du cosmos située à 161 000 années-lumière de la Terre où les étoiles naissent à un rythme effréné. Sur le fascinant cliché de James Webb, on distingue un amas de jeunes étoiles bleues très brillantes. On observe aussi plusieurs longs filaments de gaz et de poussières, qui ont donné son nom à cette "nurserie d'étoiles". Un rêve éveillé.

11 Le castor a fait son retour dans l'Hexagone

Les barrages construits par les castors peuvent limiter les inondations. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

L'architecte des berges a repris le travail. Après avoir quasiment disparu de l'Hexagone au milieu du siècle dernier, les castors ont fait leur réapparition. Et ne les confondez pas avec leurs cousins les ragondins ! Pour les reconnaître, il faut regarder... leurs crottes. "On retrouve des fragments de bois à l'intérieur", explique le spécialiste Paul Hurel. Car oui, ce n'est pas une légende, les castors bossent dur pour construire des barrages en bois le long de nos rivières. Des constructions très utiles afin de limiter l'impact des inondations.

12 Annie Ernaux a remporté le prix Nobel de littérature

Les ventes des livres d'Annie Ernaux ont bondi depuis qu'elle a été récompensée. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

La littérature française confirme sa vitalité. En octobre, la Française Annie Ernaux, 82 ans, autrice d'une œuvre autobiographique, universelle et politique, a remporté le prix Nobel de littérature. Avec cette seizième récompense, la France continue de dominer le classement mondial en la matière. De quoi également redonner des couleurs aux librairies, qui écoulent les principaux ouvrages de la romancière comme des petits pains.

13 Le versement des pensions alimentaires a été automatisé

Seuls les divorces prononcés par un juge sont concernés par le versement automatique des pensions. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Depuis le 1er mars, pour tous les divorces prononcés par un juge, la Caisse d'allocations familiales se charge de verser automatiquement les pensions alimentaires. Ceci afin d'éviter qu'un parent seul plonge dans la précarité. Un changement de système qui donne davantage de sécurité financière au parent, très souvent la mère, en charge des enfants. Jusqu'alors, près d'un tiers des pensions alimentaires n'étaient pas versées ou elles l'étaient de manière irrégulière, selon le gouvernement. Un chiffre qui devrait enfin diminuer.

14 Le Tour de France a (enfin) été rouvert aux femmes

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a remporté le Tour de France féminin 2022. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

La route a été longue et sinueuse, mais la Grande Boucle a enfin rouvert ses portes aux femmes ! A l'été 2022, un Tour de France femmes a été organisé après plusieurs décennies d'absence et de tentatives avortées. Cette année, les coureuses ont parcouru huit étapes, avec une première victoire en jaune pour la Néerlandaise Annemiek van Vleuten. L'aventure continue en 2023 avec un départ prévu à Clermont-Ferrand le 23 juillet.

15 Deux sculptures perdues ont été rendues au château de Versailles

Les deux sculptures sont désormais visibles au château de Versailles. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

L'histoire est digne d'un film. Deux statues (Zéphyr et Flore et L'Abondance), commandées respectivement par Louis XIV et Louis XV pour le château de Versailles, ont été retrouvées après 300 ans de péripéties. Stockées au Louvre, offertes à des châtelains, achetées par la famille Rotschild, volées par les nazis... Ces deux sculptures monumentales se trouvaient depuis quelques années à l'ambassade d'Angola à Paris, pays qui les a restituées à la France. Vous pouvez désormais les admirer dans les jardins du Trianon.

16 Un léopard d'Anatolie est réapparu (alors que l'on croyait l'espèce éteinte)

Le léopard d'Anatolie n'avait pas été observé depuis 1974. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Sa fourrure grisâtre et ses grandes rosettes sur les flancs et le dos n'avaient pas été observées depuis 1974. Un léopard d'Anatolie a été officiellement identifié en Turquie, a déclaré le ministre de l'Agriculture et des Forêts, en mai. Mais chut, impossible de savoir exactement où l'animal a été photographié. Les autorités turques gardent le lieu secret pour éviter qu'un autre prédateur – l'homme – vienne le déranger.

17 La générosité a augmenté dans le monde

Les dons aux œuvres de bienfaisance, notamment, ont augmenté en 2022. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Malgré, ou grâce à, la pandémie de Covid-19, la générosité et la gentillesse ont touché une part de plus en plus large de la population en 2022, selon le très sérieux rapport mondial sur le bonheur de l'ONU. Les dons aux œuvres de bienfaisance, le bénévolat et l'aide à des étrangers ont "bondi d'environ 25% en 2021 par rapport aux niveaux prépandémiques", explique l'un des auteurs.

18 Sophie Adenot est devenue la deuxième astronaute française

Avant Sophie Adenot, Claudie Haigneré avait été la première astronaute française. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

L'égalité hommes-femmes progresse... dans l'espace. Plus de vingt ans après Claudie Haigneré, la France compte une nouvelle astronaute et elle s'appelle Sophie Adenot. Cette ingénieure et officière de l'Armée de l'air de 40 ans fait partie de la nouvelle promotion de l'Agence spatiale européenne. Elle a été choisie parmi 22 523 candidats. "C'est un parcours qui a été construit progressivement et qui a demandé certes un peu de rêve à la base, mais surtout du travail pour en arriver là, beaucoup, beaucoup de travail. Et un peu de chance aussi", a-t-elle expliqué. Bref, Sophie Adenot a cru en sa bonne étoile.

19 Un ADN de mastodonte a été découvert au Groenland

Les traces génétiques découvertes en décembre 2022 sont les plus vieilles jamais mises au jour. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

"Ça risque de beaucoup exciter les paléontologues." Régis Debruyne, paléogénéticien au Muséum national d'histoire naturelle, est aux anges. Début décembre, des fragments d'ADN vieux de deux millions d'années ont été prélevés par des scientifiques dans les sols gelés de l'Arctique. Ces traces génétiques, les plus vieilles jamais mises au jour, témoignent notamment de la présence de mastodontes, un parent des éléphants et des mammouths. "C'est une découverte inattendue", se félicite le spécialiste.

20 Une lettre de Charles Quint a été déchiffrée

Dans cette lettre, l'empereur du Saint-Empire romain germanique décrit les relations dégradées avec François Ier. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Une suite de symboles "inintelligibles" qui s'éclaire cinq siècles plus tard ! Quatre chercheurs français ont déchiffré une lettre écrite en 1547 par Charles Quint à son ambassadeur en France. Pour réussir cette prouesse exceptionnelle, six mois de travail ont été nécessaires à des cryptographes associés à une historienne de l'université de Picardie. Mais alors, que cachait cette mystérieuse lettre ? L'empereur du Saint-Empire romain germanique décrit les relations dégradées avec François Ier. Pire, la lettre rapporte "une rumeur de complot d'assassinat contre Charles Quint qui se tramerait en France", raconte la spécialiste Camille Desenclos à France 3.

21 Des progrès ont été réalisés sur les vaccins contre le sida

En janvier 2022, l'entreprise Moderna a administré à des humains les premières doses de ce nouveau vaccin. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

L'ARN-messager pourrait continuer à sauver des vies. Après le vaccin contre le Covid-19, cette technologie a été utilisée dans un projet de vaccin contre le virus du sida. En janvier 2022, l'entreprise Moderna a administré les premières doses chez des humains. Il ne s'agit que de la première phase de test, mais elle offre de l'espoir après quatre décennies de recherches infructueuses. "On avance", salue le professeur Yazdan Yazdanpanah. Mais "il faut mettre encore plus d'énergie et d'argent là-dessus", estime-t-il.

22 Au Pérou, des archéologues ont (re)découvert une fresque "exceptionnelle"

Le fragment de fresque mesure environ 30 m de long. (ELLEN LOZON / FRANCEINFO)

Il y a des découvertes. Et des redécouvertes. Un site que les archéologues ne connaissaient qu'à travers des photographies prises au début du XXe siècle a été redécouvert au Pérou en octobre 2022. "Il est rare de mettre au jour des peintures murales d'une telle qualité dans l'archéologie précolombienne", se félicite Sam Ghavami, qui a passé quatre ans à chercher la fresque. La peinture fait partie d'un temple appelé Huaca Pintada. Dans le fragment de fresque retrouvé, qui mesure environ 30 mètres de long, se détachent des couleurs bleues, brunes, rouges, jaunes, noires, blanches et "lucuma" (jaune moutarde).