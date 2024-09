Vietnam : quatre jours après le passage du typhon Yagi, des centaines de morts et des dégâts colossaux

Le typhon Yagi qui a déferlé sur le nord du Vietnam a fait plus de 200 morts et des dégâts monstrueux jusque dans la capitale, Hanoï.

Yên Bái, au nord du Vietnam, est un gros bourg défiguré par le typhon Yagi. Sur place, des rues boueuses s'étendent, jonchées de débris. Autre jour après le déluge, aucune ville de nord du pays ne semble épargnée. Même la capitale Hanoï demeure les pieds dans l'eau, et si des milliers de personnes ont pu quitter leur maison, d'autres sont restées et doivent se débrouiller.

Une grande partie de l'Asie du sud-est concernée

"Je dois transporter cette bouteille à la maison, nous n'avons plus d'eau potable, les canalisations ont été coupées, nous sommes submergés", explique un père de famille, qui tire un bidon dans un panier, les pieds dans l'eau boueuse. L'image saisissante de ce typhon meurtrier : un pont qui s'effondre, emportant avec lui des véhicules. Yagi a déjà causé des centaines de morts et disparus et d'importants glissements de terrain. L'armée continue de dégager des corps, et les familles pleurent les victimes. La Thaïlande, pays voisin, a également été touché. Une grande partie de l'Asie du sud-est et ses millions d'habitants est concernée.