VIDEO. Il y a 70 ans, douze pays signaient le traité de l'Atlantique Nord

L'organisation a 70 ans. Le traité de l'Atlantique Nord a été signé le 4 avril 1949 aux Etats-Unis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, douze démocraties occidentales se regroupent à Washington : la Belgique, le Danemark, la France, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada. "L'objectif ? Assurer la défense et la sécurité de l'Europe face à l'Union soviétique après la Seconde Guerre mondiale", explique l'INA, qui diffuse les images de la signature du traité.

"La mise en œuvre de la solidarité humaine"

Sur ces archives, on peut voir Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, s'exprimer devant l'auditorium. "Les nations ont de plus en plus la conviction que leurs destinées sont étroitement liées, que leur salut et leur bien-être ne peuvent plus se fonder sur un nationalisme égoïste et agressif, mais sur la mise en œuvre progressive de la solidarité humaine", déclare-t-il.

A l'occasion de cet anniversaire, la "réunion de printemps" des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Alliance atlantique a été délocalisée exceptionnellement de Bruxelles à Washington, où le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, va s'adresser aux deux chambres du Congrès des Etats-Unis.