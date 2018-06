VIDEO. Famille, association de quartiers, aide humanitaire : Soprano, un artiste engagé sur tous les fronts

Il est connu pour son débit rapide quand il déclame ses textes. Au-delà de sa carrière musicale, Soprano a des engagements auxquels il tient. Il est ambassadeur de l’UNICEF et s’est d’ailleurs rendu en Côte d’Ivoire avec l’ONG en avril 2018. Une fois sur place, il a été touché par l’environnement scolaire dans lequel les jeunes Ivoiriens évoluent. "On est partis voir des écoles où on m’a montré un peu des salles de classes plus petites que cette salle, où il y a 130 élèves et en plus, des fois, c’est la primaire donc ça nous a un peu tous bouleversés", confie-t-il.

Un père avec des valeurs

Outre sa mission d’ambassadeur, Soprano est aussi père de trois enfants. Il leur répète souvent qu’ils ont "de la chance" d’avoir un père comme lui qui "gagne beaucoup d’argent" et qui leur permet de vivre "très bien". "D’autres enfants n’ont pas cette chance donc il faut oeuvrer et prendre conscience de ceux qui n’ont pas cette chance", continue-t-il.

Depuis qu’il a des enfants, le chanteur estime "savoir pour qui et pour quoi il se lève". D’ailleurs, il a tenu a adapter sa musique, ses textes, ses valeurs ainsi que son message afin qu’ils soient "en cohérence avec l’amour [qu’il a] pour eux et l’image [qu’il veut] qu’ils aient de [lui].".