VIDEO. Afrique du Sud : une baleine avale un plongeur avant de le recracher vivant

Le plongeur s'en est sorti indemne, tout comme la baleine.

Il n'est pas resté comme Jonas trois jours et trois nuits dans le ventre d'une baleine, mais Rainer Schimpf a pu avoir un avant-goût du mythe biblique. Cet homme de 51 ans était en Afrique du Sud avec son équipe, en février, afin de documenter le comportement des sardines, lorsque les choses ont pris une drôle de tournure.

"J'essayais de prendre en photo un requin qui allait rentrer dans le banc de sardines quand tout à coup, tout est devenu noir. J'ai ressenti une pression et j'ai tout de suite su qu'une baleine m'avait attrapé, a-t-il raconté à la chaîne Barcroft TV, le 7 mars. Je sentais la pression sur ma hanche mais ce n'était pas le moment de paniquer, je devais utiliser mon instinct."

Rainer Schimpf a eu le bon réflexe : "J'ai retenu ma respiration parce que je pensais que la baleine allait plonger et me relâcher dans les profondeurs de l'océan, il faisait nuit noire à l'intérieur." Ce plongeur expérimenté a également tout de suite compris que c'était un accident, les baleines ne tuant pas les humains. Quelques instants plus tard, la baleine l'a recraché, ne lui causant aucune blessure. "C'était une expérience intéressante mais que je ne voudrais vraiment pas revivre", a-t-il conclu.