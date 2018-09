VIDEO. \"À l’âge de 9 ans, on m’a expliqué que j’étais noir, que j’étais inférieur\" … Le message fort de Lilian Thuram contre le racisme

Il sait qu’il est noir depuis son plus jeune âge. "Depuis l’âge de 9 ans, d’accord, on m’a expliqué que j’étais noir et que j’étais inférieur", se souvient Lilian Thuram. Pour l’ancien footballeur, l’espace public ne se vit pas de la même manière quand on est une personne de couleur. "Vous pouvez vous faire cracher dessus même à la télévision et les autres autour ne disent rien", estime-t-il par exemple.

Toutefois, si les personnes noires sont soumises à de telles agressions, elles ne pourraient pas en être les auteures. "Zemmour, il serait noir, il ne pourrait pas tenir ce discours-là. Vous prenez une personne noire, vous le mettez à la télévision, qui tient un discours comme ça sur une personne blanche, cette personne ne reste pas deux secondes à la télé", assène Lilian Thuram avec assurance.

"C’est extrêmement triste"

S’il y a autre chose que Lilian Thuram déplore, c’est l’acceptation d’une telle situation qui est demandée aux personnes noires. "Si jamais vous revendiquez et vous dénoncez, on ne vous comprend pas", affirme-t-il. Il continue en déclarant que finalement, on croit que le problème vient de la personne de couleur. "C’est extrêmement triste mais c’est la société dans laquelle nous vivons."

Pour aller plus loin et tenter de comprendre l’autre, Lilian Thuram invite toute personne blanche à se demander si "[elle] ne [réfléchit] pas comme une personne blanche ?".