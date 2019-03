Venezuela : une énorme panne d'électricité plonge le pays dans le noir

Sur Twitter, le président Nicolas Maduro a dénoncé une "guerre de l'électricité" et a accusé les Etats-Unis.

Le Venezuela plongé dans le noir. Une gigantesque panne électrique a frappé, jeudi 7 mars, Caracas et la majeure partie du pays. Le courant a été brusquement coupé à 16h50, heure locale, et la panne durait toujours six heures plus tard. Le métro, les feux de circulation, la distribution d'eau ainsi que les connexions internet et téléphoniques sont à l'arrêt.



Sur Twitter, le président Nicolas Maduro a accusé les Etats-Unis. "La guerre de l'électricité annoncée et dirigée par l'impérialisme américain contre notre peuple sera mise en échec. Rien ni personne ne pourra vaincre le peuple de Bolivar et de Chavez. Patriotes, unissez-vous !", écrit-il sur Twitter.

La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 mars 2019

Le ministre de l'Energie électrique, Motta Dominguez, a lui aussi parlé de "guerre de l'électricité". "Cette fois, ils ont attaqué la centrale hydroélectrique de Guri", la principale du pays, précise-t-il.

"Six heures sans lumière à Caracas, un record"

Pour sa part, l'opposant Juan Guaido, autoproclamé président par intérim et reconnu par une cinquantaine de pays, a attribué cette coupure de courant à la négligence du gouvernement. "Plus de six heures sans lumière à Caracas, c'est un record, affirme-t-il sur Twitter. Chaos, inquiétude, indignation. Cette panne témoigne de l'inefficacité de l'usurpateur. La renaissance du circuit électrique et celle du pays passent par la fin de l'usurpation."

11 PM.



22 estados sin luz.



6 horas #SinLuz, en Caracas es un récord.



Caos, preocupación e indignación.



Este apagón evidencia la ineficiencia del usurpador. La recuperación del sector eléctrico y del país pasa por el cese de la usurpación. pic.twitter.com/cC8PVT3qyg — Juan Guaidó (@jguaido) 8 mars 2019