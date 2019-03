Venezuela : pourquoi cinq jours de panne électrique ?

Les Vénézuéliens vivent dans le noir depuis cinq jours désormais et leur pays est partiellement à l’arrêt. Que s’est-il passé ? L’explication se trouve au centre du pays, au barrage de Guri. C’est le quatrième barrage le plus grand du monde et ses 20 turbines sont à l’arrêt. Le barrage alimente en électricité quatre Vénézuéliens sur cinq, mais le système central est en panne à cause d’un feu sur des lignes à haute tension. Un autre feu est survenu dans la soirée du lundi 11 mars à Caracas (Venezuela), dans une station électrique, amplifiant encore le calvaire vécu par la population.

Une pénurie d’eau

Pour le président Nicolas Maduro, le responsable de ces explosions et du black-out est tout trouvé : Donald Trump, aidé par le président autoproclamé Juan Guaido. Ce dernier a quant à lui déclaré l’état d’alerte dans le pays. Pendant que les hommes politiques s’accusent mutuellement, le peuple trinque. À la pénurie d’électricité s’ajoute en effet celle d’eau potable.

