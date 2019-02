Venezuela : les Etats-Unis prêts à exempter de sanctions les militaires qui rallieraient l'opposition

Une main tendue pour favoriser un renversement du régime de Nicolas Maduro. Les Etats-Unis sont prêts à exempter de sanctions les responsables militaires qui rallieraient l'opposant Juan Guaido, président autoproclamé du Venezuela par intérim, a annoncé mercredi 6 février le conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton sur Twitter. "Sinon, le circuit financier international (leur) sera complètement fermé", a mis en garde le conseiller du président Donald Trump, appelant les militaires à Caracas à faire "le bon choix !".

The U.S. will consider sanctions off-ramps for any Venezuelan senior military officer that stands for democracy and recognizes the constitutional government of President Juan Guaido. If not, the international financial circle will be closed off completely. Make the right choice!