Venezuela : la vidéo qui fait scandale

Une vidéo de Nicolas Maduro fait scandale. On y voit le président vénézuélien et son épouse à la table d'un grand restaurant à Istanbul (Turquie). Un lieu fréquenté par les célébrités qui apprécient le show et la viande cuisinée par le chef local. Le plat dans ce restaurant coûte de 60 à plus de 200 euros. Sur les réseaux sociaux, les Vénézuéliens, indignés, ont tourné en ridicule la virée du président. Dans ce pays d'Amérique du Sud, les frigos sont vides.

Plus d'un million de personnes ont quitté le pays pour survivre

Le pays manque de tout. La viande et le poisson sont devenus un luxe. Depuis 2015, plus d'1,5 million de personnes ont fui le pays pour survivre. "Pendant que les Vénézuéliens souffrent et meurent de faim, Nicolas Maduro et son épouse passent un bon moment dans l'un des meilleurs restaurants du monde, avec l'argent volé du peuple", a déclaré sur Twitter Julio Borges, un opposant politique du président.

