Venezuela : Juan Guaido dans la rue à Caracas

"C'est une scène incroyable à laquelle nous avons assisté aujourd'hui", lance Agnès Vahramian en duplex depuis Caracas, au Venezuela. "Le président autoproclamé Juan Guaido est descendu dans la rue, où il s'est adressé à ses partisans pendant plus d'une heure. Alors qu'il est resté discret, voire caché pendant quelques jours, il leur a dit de se mobiliser la semaine prochaine."

Un appel à manifester pacifiquement

Et la journaliste de poursuivre : "Il veut qu'ils descendent dans la rue de manière pacifique. Il a aussi dit qu'il allait rédiger une loi d'amnistie et que ses partisans devaient l'imprimer et la distribuer autour d'eux, notamment aux militaires, policiers et fonctionnaires qui pourraient rallier son mouvement. Nicolas Maduro s'est dit prêt à dialoguer alors que Juan Guaido craint toujours une arrestation. Il l'a redit pendant sa tribune."

Le JT

Les autres sujets du JT