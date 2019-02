Venezuela : grande manifestation contre Nicolas Maduro à Caracas

Journée forte en émotion au Venezuela. Samedi 2 février, en quelques heures, une marée humaine a convergé vers une avenue du centre de Caracas. Il flottait dans l'air un vent de liberté. Juan Guaido, président autoproclamé, a traversé une foule compacte. Il porte sur ses épaules tous les espoirs de ceux qui veulent voir partir le président Maduro, ceux qui rêvent d'un futur meilleur.

Une nouvelle page d'histoire

En ce jour anniversaire des 20 ans de la révolution bolivarienne, ils veulent ouvrir une nouvelle page d'histoire. "L'émotion est très grande. On voit enfin une lumière au bout du tunnel. Et il est temps. Les gens sont malades, n'ont rien à manger. Aujourd'hui, on y croit, et on remercie tous les pays qui nous soutiennent", confie une Vénézuélienne au micro de France 2. C'est toute la jeunesse qui se prend à rêver d'un nouveau président, Juan Guaido. Inconnu de la majorité des Vénézuéliens il y a encore quelques semaines, il a aujourd'hui gagné le cœur d'une grande partie du peuple.

Un peu plus tôt dans la journée, un général des forces aériennes du Venezuela avait reconnu officiellement comme président par intérim Juan Guaido.

