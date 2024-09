Venezuela : Edmundo Gonzalez s'exile en Espagne

Quelques semaines après la réélection douteuse de Nicolas Maduro, son opposant, Edmundo Gonzalez, s’est exilé en Espagne.

L’Espagne accorde le droit d’asile à Edmundo Gonzalez, opposant de l'indétrônable Nicolas Maduro. Il revendique la victoire de son parti, la plateforme unitaire, à la présidentielle du 28 juillet. Depuis, il vit dans la clandestinité. “Je peux confirmer qu'Edmundo Gonzalez a demandé le droit d’asile, que le gouvernement espagnol va naturellement traiter et accorder”, déclare Jose Manuel Albares, ministre des Affaires étrangères espagnol. De son côté, la justice vénézuélienne accuse l'exilé de conspiration, usurpation de fonction et de sabotage pour avoir publié des procès-verbaux apportant une autre lecture aux élections.

Des élections douteuses

Edmundo Gonzalez revendique avoir obtenu plus de 60 % des voix alors que Nicolas Maduro se dit victime d’un piratage informatique. Lors de cette réélection jugée trouble, le chaviste Maduro se voit reconduit pour un troisième mandat de six ans. Les États-Unis, l'Union européenne et plusieurs pays d’Amérique latine ne reconnaissent pas la réélection de Nicolas Maduro, qui était déjà accusé de fraude en 2018. Depuis juillet, des manifestations spontanées ont éclaté, causant 27 morts et l'arrestation de 2 400 personnes.