Présidentielle au Venezuela : Washington met en garde Nicolas Maduro contre l'arrestation des dirigeants de l'opposition

Arrêter la cheffe de file de l'opposition Maria Corina Machado ou le candidat de ce camp à la présidentielle Edmundo Gonzalez Urrutia "serait une étape qui pourrait mobiliser la communauté internationale encore plus, y compris les pays qui ne veulent pas trop faire de vagues" contre le Venezuela, a affirmé Francisco Mora, jeudi 8 août, l'ambassadeur des Etats-Unis auprès de l'Organisation des Etats américains.

"Si Nicolas Maduro fait cela, cela va unir la communauté internationale d'une manière dont il n'a pas idée et ses efforts pour la diviser et la fracturer auront complètement échoué", a-t-il ajouté devant l'Atlantic Council, groupe de réflexion basé à Washington. Les deux dirigeants risquent une arrestation, notamment depuis que le parquet a ouvert une enquête contre eux pour, entre autres, "incitation à l'insurrection". Les Etats-Unis estiment que l'opposition a gagné, mais n'ont pour l'heure pas pris de mesures contre le gouvernement de Nicolas Maduro et laissent, selon Francisco Mora, le Brésil, la Colombie et le Mexique mener des efforts diplomatiques "pour trouver un chemin vers l'avant".