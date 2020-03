Le président vénézuélien Maduro inculpé aux Etats-Unis de "narco-terrorisme"

Les Etats-Unis ont assorti cet inculpation d'une récompense de 15 millions de dollars pour toute information permettant son arrestation.

Une inculpation et une prime pour son arrestation. Les Etats-Unis ont annoncé, jeudi 26 mars, l'inculpation du président vénézuélien Nicolas Maduro, et de plusieurs de ses proches, pour "narco-terrorisme". Une manière d'augmenter encore la pression sur le dirigeant socialiste dont ils souhaitent l'éviction. "Le gouvernement de Donald Trump, dans une action outrageusement extrême, vulgaire et misérable, a lancé une série de fausses accusations fallacieuses. Je le dis comme ça : tu es misérable, Donald Trump ! Il ne se comporte pas seulement comme un cow-boy, raciste et suprémaciste, il gère les relations internationales comme un extorsionniste", a réagi le dirigeant vénézuélien à la télévision nationale.

Washington offre une prime pouvant atteindre 15 millions de dollars (13,5 millions d'euros) pour toute information qui permettrait de l'arrêter. "Nous voulons qu'il soit capturé afin qu'il réponde de ses actes devant un tribunal américain", a déclaré le ministre de la Justice Bill Barr. Interrogé sur l'opportunité d'une telle annonce en pleine crise sanitaire, le ministre a jugé que c'était "le meilleur moyen de soutenir le peuple vénézuélien". Il a toutefois refusé de préciser si les Etats-Unis envisageaient une intervention au Venezuela pour l'interpeller ou d'émettre une demande d'extradition contre le président et ses co-accusés.

Des accusations de trafic de cocaïne

Outre le président socialiste, le numéro deux du parti présidentiel (PSUV), Diosdado Cabello, et plusieurs haut gradés sont soupçonnés par Washington d'avoir formé vers 1999 "le cartel de los Soles" (le cartel des soleils) en référence aux insignes placés sur les uniformes d'officiers au Venezuela. Ils sont accusés de s'être associé "à une organisation terroriste extrêmement violente, les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), dans un effort pour inonder les Etats-Unis de cocaïne", a précisé Bill Barr.

La guérilla a signé un accord de paix en 2016, mais "des dissidents continuent le trafic de drogue et la lutte armée", a souligné le ministre. Selon lui, "ils ont obtenu le soutien du régime de Maduro qui les autorise à utiliser le Venezuela comme base-arrière". Deux dirigeants des FARC sont visés par l'acte d'accusation adopté par un tribunal new-yorkais. Les accusés sont passibles de la détention à perpétuité. Selon l'acte d'inculpation, Maduro s'est enrichi au passage, acceptant notamment en 2006 cinq millions de dollars des FARC après les avoir aidés à blanchir de l'argent.

Les Etats-Unis, ainsi qu'une soixantaine de pays, soutiennent le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido, qu'ils ont reconnu président par intérim. Washington tente d'asphyxier le gouvernement de Nicolas Maduro avec une série de sanctions économiques. L'objectif affiché de Donald Trump est de contribuer à l'éviction du successeur d'Hugo Chavez, grand pourfendeur de "l'impérialisme nord-américain". Mais ce dernier conserve le soutien de la Chine, de la Russie et de Cuba, et les soutiens à Juan Guaido commencent à s'essouffler dans le pays.