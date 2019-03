Etats-Unis : Washington retire tout son personnel diplomatique du Venezuela

Les Etats-Unis vont retirer tout le personnel diplomatique encore présent dans leur ambassade à Caracas. Conséquence de "la dégradation de la situation au Venezuela". Car "la présence de personnel diplomatique à l'ambassade américaine est devenue une contrainte pour la politique des Etats-Unis", a tweeté le secrétaire d'Etat Mike Pompeo, mardi 12 mars.

The U.S. will withdraw all remaining personnel from @usembassyve this week. This decision reflects the deteriorating situation in #Venezuela as well as the conclusion that the presence of U.S. diplomatic staff at the embassy has become a constraint on U.S. policy.