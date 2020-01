Emmanuel Macron a reçu Juan Guaido, opposant au président vénézuélien, au palais de l'Elysée

Qualifiant sa rencontre avec Juan Guaido d'"échange constructif", le chef de l'Etat a adjoint à un premier tweet une photo de lui en train de serrer la main au président de l'Assemblée nationale du Venezuela.

"On a eu le soutien ferme du président Macron." Juan Guaido, président de l'Assemblée nationale vénézuélienne, a été reçu au palais de l'Elysée par Emmanuel Macron, dans la soirée du vendredi 24 janvier. Juan Guaido est en Europe pour demander de l'aide. Reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, dont la France, il tente d'évincer Nicolas Maduro depuis un an.

"Aujourd'hui, le Venezuela ressemble plus à la Syrie qu'à Cuba", a affirmé le Vénézuélien, samedi, sur Europe 1, avec "10 millions de pour cent d'inflation, 65% de réduction du PIB en six ans, 3,5 dollars par personne et par mois, 83% des foyers qui n'ont pas d'eau courante". Juan Guaido réclame l'organisation d'une nouvelle présidentielle dans son pays, estimant que celle de 2018, qui a permis au président Nicolas Maduro de se maintenir au pouvoir, a été entachée de "fraudes".

La France appelle à de nouvelles élections

Juan Guaido s'est rendu à Paris après avoir été reçu à Londres par le Premier ministre britannique Boris Johnson, et après avoir participé au Forum économique mondial (WEF) à Davos, en Suisse. Le chef de l'Etat a qualifié sa rencontre d'"échange constructif". "La France soutient l'organisation rapide d'une élection présidentielle libre et transparente" au Venezuela, a tweeté Emmanuel Macron. Puis il a publié une photo de lui serrant la main de l'opposant au président vénézuélien.

La France soutient l’organisation rapide d’une élection présidentielle libre et transparente. Nous respectons la souveraineté et la liberté du peuple vénézuélien et nous restons à ses côtés face à la crise humanitaire qu’il subit. https://t.co/QMdqtwxMDk — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 24, 2020

Répondant sur Twitter à Emmanuel Macron, Jorge Arreaza, ministre des Affaires étrangères de Nicolas Maduro, l'a interpellé en français sur la "répression" des manifestations qui ont eu lieu ces derniers mois en France. "Un gouvernement sourd et arrogant (…) ne peut donner de leçons de démocratie à personne, et certainement pas au Venezuela."