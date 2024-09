Election présidentielle au Venezuela : le candidat de l'opposition, Edmundo Gonzalez Urrutia, a trouvé refuge en Espagne

Le candidat de l'opposition vénézuélienne à la présidentielle de juillet, Edmundo Gonzalez Urrutia, est arrivé dimanche 8 septembre en Espagne. Ciblé par un mandat d'arrêt, ce dernier, qui conteste la réélection de Nicolas Maduro, a déclaré à son arrivée à Madrid qu'il continuerait la "lutte pour la liberté et le rétablissement de la démocratie au Venezuela".

Dans un court message audio de 40 secondes, l'ancien ambassadeur de 75 ans a fait part "d'épisodes de pression, de coercition et de menaces de ne pas me laisser partir" sans donner de détails, remerciant "les témoignages de solidarité" reçus. Il a dû fuir pour "préserver sa liberté et sa vie", a souligné la cheffe de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, sur X. "Sa vie était en danger, et la multiplication des menaces, des convocations, des mandats d'arrêt dont il a fait l'objet, montre que le régime n'a aucun scrupule ni aucune limite dans son obsession de le faire taire et de tenter de le briser", a-t-elle ajouté.

L'Espagne va lui accorder l'asile

Il a "demandé à bénéficier du droit d'asile", a déclaré le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, à la télévision nationale. "Le gouvernement va naturellement le (...) lui accorder".

Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, lui a aussi apporté son soutien dimanche. "Les Etats-Unis condamnent fermement la décision de [Nicolas] Maduro de recourir à la répression et à l'intimidation pour s'accrocher au pouvoir par la force brute plutôt que de reconnaître sa défaite dans les urnes", a-t-il déclaré dans un communiqué.