DIRECT. Venezuela : Juan Guaido, le président du Parlement et leader de l'opposition, s'autoproclame "président en exercice"

: Bonsoir @anonyme, nous continuons toujours d'enquêter sur les alertes pollution que vous nous signalez. Hier, nous avons d'ailleurs publié un article sur une ancienne mine de plomb, dans le Beaujolais, qui pourrit la vie et les légumes d'un habitant. Vous pouvez retrouver toutes nos publications ici.

: Bonsoir Franceinfo, qu'en est-il de vos dossiers Alerte Pollution ?

: Luis Almagro, secrétaire général de l'Organisation des Etats américains (OEA), basée à Washington, a félicité à son tour Juan Guaido, le président du Parlement vénézuélien. Ce dernier s'est autoproclamé "président en exercice" du pays.

: Un joueur de Caen, ancien coéquipier d'Emiliano Sala, lui a dédié son but, lors du match face à Viry-Châtillon. Au niveau du score, Caen mène 3 à 0.

: Bonjour @anonyme, merci pour votre message. En effet, les salariés de l'hypermarché Carrefour Milénis en Guadeloupe sont en grève depuis soixante jours. Ils réclament le maintien de leurs acquis. La Guadeloupe 1ere revient longuement sur les raisons de ce conflit.





: Bonjour. Dans un précédent message, j'ai demandé pourquoi vous ne couvriez pas le conflit social en Guadeloupe au Carrefour Milenis appartenant à la famille Despointes, qui dure depuis 60 jours. Cela intéresse peut-être des Français ? Merci.

: Déjà qualifiés depuis lundi, les Bleus peuvent affronter la Norvège, la Suède ou le Danemark vendredi à Hambourg, en demi-finale du Mondial. Tout dépendra du résultat du match entre les Danois et les Suédois, ce soir à 20h30.

: Les Français ont été battus par la Croatie 23 à 20, dans leur dernier match de poule.



: Juan Guaido est un ingénieur de 35 ans. Il a été été désigné président de l'Assemblée nationale le 5 janvier dernier. Dans cet article, Le Figaro dresse son portrait.

: Donald Trump a annoncé qu'il reconnaissait l'opposant Juan Guaido comme président du Venezuela par intérim. Il a invité les autres pays occidentaux à en faire autant.

: Bonsoir @Jean-Marc, désolée l'actualité s'est un petit peu emballée. En effet, la France rencontre en ce moment même la Croatie. Nous sommes dans la deuxième période et la Croatie mène 22 à 19. Mais les Experts sont d'office qualifiés pour les demi-finales de ce Mondial, après la victoire de l'Allemagne de lundi.







: Bonsoir. Et concernant le handball, quelques infos ? Merci !

: C'est aussi la première femme à avoir écrit des Shônen (mangas pour jeunes garçons) et l'une des premières traduites en France. Ranma ½ est son plus gros succès à travers le monde.

: Rumiko Takahashi, 61 ans, est l'une des dessinatrices les plus lues au monde, avec plus de 200 millions de mangas vendus en quarante ans. Elle s'est fait connaître en France dans les années 1980-1990, grâce au dessin animé Juliette, je t'aime, adaptation d'une de ses séries de mangas, diffusé dans le "Club Dorothée", comme on l'explique ici.

: #ANGOULEME Rumiko Takahashi est élue Grand Prix du 46e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême

: Ingrid Levavasseur, une aide-soignante de 31 ans résidant dans l'Eure, avait récemment renoncé à devenir chroniqueuse "gilets jaunes" sur BFMTV, après avoir reçu des menaces.







: Dans un communiqué, le "ralliement d'initiative citoyenne" (RIC) a diffusé une liste de dix noms, en vue de constituer une liste complète de 79 candidats d'ici "mi-février" pour le scrutin du 26 mai, a précisé l'un de ses responsables.

: Une liste "gilets jaunes" a annoncé, dans un communiqué, son intention de présenter sa candidature aux élections européennes, avec à sa tête Ingrid Levavasseur, l'une des figures du mouvement social.

: Juan Guaido, nouveau président du Parlement, où l'opposition est majoritaire, espère être en mesure d'unifier les opposants à l'héritier d'Hugo Chavez. Il s'était auparavant dit prêt à le remplacer à titre provisoire, avec le soutien de l'armée, le temps d'organiser des élections libres.









: Le président du Parlement, et opposant, Juan Guaido, s'autoproclame "président en exercice" du pays.

: Bonsoir @Aveyron45. Merci pour votre message. En effet, grosse soirée de Coupe de France. Pour les deux clubs du Loiret, voici les affiches : Saint-Pryvé-Saint-Hilaire rencontre Rennes, Orléans rencontre Bergerac. Autres matchs : Saint-Etienne face à Dijon (1 partout après 15 minutes de match), Marignane Gignac joue contre Croix, Viry-Châtillon contre Caen. Et PSG / Strasbourg, ce sera à suivre sur France 3 à partir de 21h05.

: Bonsoir Carole, dans le sud du Loiret, on est à fond derrière Saint-Pryvé qui joue au stade de la Source, à Orléans, un 16e de finale de Coupe de France, pour la première fois de son histoire. C'est aussi la première fois que deux clubs du Loiret atteignent ce niveau de compétition la même année.

: Des dizaines de milliers d'opposants et de partisans du président vénézuélien Nicolas Maduro manifestent en ce moment à Caracas. C'est le premier retour dans les rues après les violentes mobilisations de 2017 qui avaient fait quelque 125 morts,





















: Bonjour @moi, je vous rassure, aucune dissimulation. Nous avons évoqué, ici même dans ce direct, l'appel à la grève générale du 5 février. Nous venons d'ailleurs de publier un article sur Jean-Luc Mélenchon, qui soutient cette grève générale. Et pour répondre à votre question, non nous n'avons pas honte de travailler pour franceinfo ;)

: Bonjour, faut pas être étonné par la suite que les gens n'aient plus confiance en vous, Franceinfo dissimule l'info importante du jour, à savoir l'appel à la grève générale du 5 février. Ma question est celle-ci : n'avez-vous pas honte de travailler pour ce média ?

: Il a été choisi parmi 600 jeunes et c'est son premier film. Lionel Basse donne la réplique à Omar Sy dans YAO : le film, un road movie à travers le Sénégal. Brut a rencontré les deux acteurs.



: Jean-Luc Mélenchon dit soutenir l'appel de la figure des "gilets jaunes" Eric Drouet et de la CGT à une "grève générale", le 5 février. Le chef de file de La France insoumise souhaite, comme Olivier Besancenot du NPA, la "convergence" des mouvements sociaux. Le patron des députés LFI l'affirme dans un communiqué.

: La police de Guernesey confirme que le pilote de l'avion disparu qui transportait Emiliano Sala se nomme David Ibbotson. Son nom circulait dans la presse britannique.

: Appel à témoignages. Le journal de 20 heures de France 2 recherche des familles vivant à la campagne ou dans des petites villes qui ne peuvent pas financer les études de leurs enfants loin du domicile familial. Si vous êtes concernés et si vous souhaitez témoigner, vous pouvez laisser un message dans ce live avec vos coordonnées ou écrire un mail à anne.guery[at]francetv.fr

: Le dédoublement des classes de CP et de CE1 en réseau d'éducation prioritaire permet une plus grande disponibilité des enseignants avec les élèves. Mais les syndicats regrettent que cette réforme ait "déshabillé Paul pour habiller Jacques". Ce bilan est à lire ici.

: On a beaucoup parlé des chutes de neige en France, mais il a aussi abondamment neigé dans le nord de la Grande-Bretagne.























: Le juge administratif examinera demain une requête déposée par la CGT et la LDH (Ligue des droits de l'homme) pour que cesse l'utilisation des lanceurs de balles de défense (LBD), lors des manifestations. Un communiqué commun de l'Union départementale CGT de Paris et de la LDH l'indique.

: Internet, ça pollue. Mais il existe des alternatives et astuces simples pour l'utiliser de manière éco-responsable. Julien Vidal, du collectif Ça commence par moi, livre ses conseils. Brut l'a rencontré.





: Emmanuel Macron est attendu demain à Valence, dans la Drôme. Le chef de l'Etat doit d'abord rencontrer Laurent Wauquiez, le président de LR et patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en fin de matinée. Ensuite, les deux hommes déjeuneront et débattront avec plusieurs élus de la région à la préfecture. Nous suivrons tout ça dans ce live demain.

: Dans quelle ville de la Drôme est attendu le président ?

: #GILETS_JAUNES @fco : Oui, une 11e journée de mobilisation nationale des "gilets jaunes" est prévue samedi. Et nous la suivrons évidemment en direct dans ce live.

: Aurons-nous un nouvel épisode des gilets jaunes samedi prochain ?

: Bonjour @Aveyron45, non, on ne sait pas à qui appartient l'avion qui transportait Emiliano Sala et qui a disparu au-dessus de la Manche lundi soir. On sait que le monomoteur Piper PA-46-310P Malibu était immatriculé N264DB et était enregistré aux Etats-Unis. Et le club de foot de Cardiff, qui avait recruté le footballeur du FC Nantes, a assuré que le joueur avait organisé lui-même son voyage.

: Bonsoir, sait-on à qui appartient l'avion dans lequel était Emiliano Sana ? Merci.

: Un enfant de 7 ans a tiré avec une arme de poing, hier après-midi, dans la cour de récréation d'une école de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne. Il avait dérobé cette arme à son père, policier. Nous vous le racontons.

: Une météorite s'est écrasée sur la Lune pendant l'éclipse de lundi. Ce n'est pas banal et nous vous en parlons.









: Bonjour @anonyme, les secouristes sont en train de creuser un tunnel afin de faire descendre une équipe de mineurs sous terre et de tenter d'atteindre Julen. L'enfant de 2 ans est tombé il y a dix jours dans un puits abandonné d'environ 25 centimètres de diamètre et de plus de 100 mètres de profondeur dans le sud de l'Espagne. Depuis, on n'a aucune preuve de vie. Les experts estiment que le garçonnet est coincé sous un amas de pierres et de terre à 70 mètres de profondeur.