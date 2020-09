Paris : une famille locataire du Vatican depuis 60 ans expulsée de son logement

Une fratrie de trois sexagénaires, dont deux handicapés, s'est retrouvée sur le palier avec ses affaires en raison de difficultés financières. Le Vatican nie toute responsabilité et renvoie vers le gestionnaire de biens... qui lui appartient.

Une famille en difficulté financière, dont deux de ses membres sont malades, a été expulsée de son logement parisien par le Vatican, propriétaires de 500 appartements dans Paris, pour une valeur estimée à 470 millions d’euros, rapporte France Bleu Paris jeudi 17 septembre

L'appartement, situé dans le 7e arrondissement, était loué par une femme de 60 ans qui y vivait avec son frère et sa sœur, tous les deux malades. Son frère de 67 ans, handicapé à 80%, reconnu par la MDPH souffre d'obésité, a un bras dans le plâtre avec des broches, après une fracture et il ne peut porter de valise. Sa soeur, handicapée mentale, également à 80% (reconnu par la MDPH), se déplace avec un fauteuil roulant ou un déambulateur. Tous les trois ont grandi dans cet appartement où ils ont vécu avec leurs parents. Directrice commerciale, Pascale a dû arrêter de travailler pour s'occuper de sa mère, puis de son frère et de sa sœur.

Deux chambres retenues pour un mois par le Samu

La famille n'ayant plus les moyens de payer le loyer depuis cinq ans, le propriétaire a donc fait appel aux forces de l'ordre pour les expulser. "Quatre policiers, l'huissier du Vatican et un serrurier" sont venus le 7 septembre, explique la sexagénaire Pascale N. à qui il a été demandé de faire ses affaires rapidement. La famille ne sachant pas où aller, les policiers ont proposé leur aide pour les emmener dans un appart-hôtel, explique Pascale. "C'est vrai qu'ils nous ont aidés à rassembler nos sacs sur le palier".

Ils nous ont donné une adresse, griffonnée sur un bout de papier : un appart-hôtel à Villejuif. Et ils nous ont laissés là.Pascaleà France Bleu Paris

Le Samu leur a réservé deux chambres pour un mois. Depuis plusieurs années, la famille tente d'obtenir un appartement auprès des logements sociaux. Elle a fait des démarches auprès de la mairie du 7e arrondissement, la mairie de Paris et la préfecture de Région. Quatre solutions de relogement ont été proposées mais toutes étaient inadaptées à la situation de handicap.

Interrogé par France Bleu, le nonce apostolistique qui représente le Vatican en France, explique que le responsable de cette expulsion n'est pas le Vatican, mais la société propriétaire et gestionnaire de biens. Pour l'avocat de la famille, Baptiste de Monval, c'est bien le Vatican qui est responsable même s'il renvoie la société propriétaire et gestionnaire de biens. "Le gestionnaire de biens est Sopridex. Société du Vatican à 100%", précise-t-il.