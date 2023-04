Pâques : de nombreux fidèles présents à Rome pour les célébrations

Des dizaines de milliers de fidèles ont fait le déplacement à la Place Saint-Pierre au Vatican, dimanche 9 avril, pour la Pâques et la traditionnelle bénédiction du Pape. Un temps fort pour le souverain pontife, 86 ans, qui a été hospitalisé la semaine dernière.

Au balcon de la basilique Saint-Pierre, le Pape apparaît debout. Face à lui, 100 000 fidèles rassemblés, dimanche 9 avril, sous un soleil printanier pour la traditionnelle messe de Pâques. Une communion qui célèbre la résurrection du Christ, un moment très attendu par les croyants. "C’est beaucoup d’émotions, surtout de pouvoir profiter de la messe de Pâques et d’être là, en plus avec le soleil aujourd’hui, c’est magnifique", se réjouit une fidèle.



Un appel à la paix

Le Pape a évoqué les tensions à travers le monde et a lancé un appel à la paix, avec un message particulier sur la guerre en Ukraine. "Hâtons-nous de surmonter les conflits et les divisions et d’ouvrir le cœur à ceux qui en ont le plus besoin. Aide le bien-aimé peuple ukrainien sur le chemin vers la paix et répands la lumière pascale sur le peuple russe", a déclaré le Pape. Au-dessus du Vatican plane également la question de l’état de santé du pape, après trois jours d’hospitalisation la semaine dernière.