Visite du Pape à Marseille : il manque 500 000 euros au diocèse, qui lance un appel aux dons

Le diocèse marseillais a déboursé 2,3 millions d'euros pour la visite du Pape fin septembre. Il lance désormais un appel aux dons pour terminer le financement de cet événement. Il manque un demi-million d'euros.

Le diocèse de Marseille lance un appel aux dons pour finir de financer la visite du Pape à Marseille fin septembre, rapporte jeudi 5 octobre France Bleu Provence. La visite du souverain pontife a coûté au total environ 2,3 millions d'euros au diocèse marseillais.

Les mécènes et partenaires ont financé la moitié du budget, soit 1,2 million d'euros. 600 000 euros ont également été collectés par la participation des pèlerins, la vente de produits dérivés et par les dons de fidèles. Un demi-million d'euros manque donc encore à l'appel.

La quête organisée lors de la messe géante dans le stade Vélodrome n'a pas été aussi fructueuse que prévue. Pour rentrer dans les frais, selon France Bleu Provence, il aurait fallu que chaque participant fasse un don de 20 euros, sauf qu'en moyenne, les participants ont donné quatre euros.

À travers son appel aux dons, le diocèse de Marseille espère mobiliser toutes celles et tous ceux qui ont pu voir le Pape lors de sa visite dans la cité phocéenne, et notamment lors de son passage sur le Prado. "On a accueilli la France entière, on espère que la France entière répondra à cet appel", martèle le diocèse.