Vatican : quel cadeau Emmanuel Macron va-t-il offrir au pape ?

Emmanuel Macron a rencontré le pape François pour la première fois mardi 26 juin. Que compte-t-il lui offrir ? Il est fan de foot, et argentin de surcroît, alors quoi de mieux qu'un maillot dédicacé de Lionel Messi ? Sinon, côtés cadeaux high-tech, le PDG de Facebook a opté pour un drone. Le président bolivien Evo Morales, lui, a préféré allier son marxisme et la chrétienté, en offrant un crucifix en bois sculpté, dont la forme évoque explicitement la faucille et le marteau, qui symbolisent le communisme. En revanche, pas sûr que ce soit du goût du pape.

Nicolas Sarkozy lui avait offert trois livres, dont le sien

Et pourquoi pas une voiture de luxe ? Le souverain pontife a reçu une Lamborghini Huracan de près de 600 chevaux de la part de la marque au taureau d'une valeur estimée entre 250 000 et 300 000 €, qu'il s'est empressé de bénir, et de mettre aux enchères. Pas sûr qu'Emmanuel Macron fasse de même. Jusqu'à présent, nos anciens présidents ont préféré rester dans le classique. Le général de Gaulle avait offert au pape le manuscrit d'une bible datant du XIVe siècle, Jacques Chirac une vierge en bois datant du XVIe siècle, François Hollande une biographie de Saint-François-d'Assise et Nicolas Sarkozy, trois livres, dont le sien.