Vatican : le pape François a présidé la messe des Rameaux

Le pape François a présidé la messe des Rameaux, dimanche 2 avril, au lendemain de sa sortie d’hôpital. Un moment symbolique qui lance le début des célébrations de Pâques.

Un petit signe de la main, l’air grave, fatigué, au lendemain de sa sortie de l’hôpital où il a été soigné pour une bronchite. Dans la matinée du dimanche 2 avril, le pape François était présent afin de célébrer la messe des Rameaux qui marque le début de la semaine sainte. Ils étaient plus de 30 000 croyants à s’être rendu sur la place Saint-Pierre (Vatican), rassurés de voir le pape rétabli. "On est contents que tout aille bien et qu’il soit là aujourd’hui au moment où on est là, c’est parfait", confie une fidèle.



Démissionner n’est pas d’actualité

Le chef de plus d’un milliard de catholiques souffre de problèmes de santé de plus en plus importants. Il a présidé la messe mais ne l’a pas célébré comme c’est souvent le cas depuis que son genou le fait souffrir et l’oblige à rester assis. Le pape François a plusieurs fois affirmé qu’il pourrait démissionner si sa santé venait à faiblir mais le mois dernier, il a déclaré que ce n’était pas d’actualité.