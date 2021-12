Vatican : le pape François a délivré son traditionnel message "Urbi et Orbi" pour Noël

En dépit de la situation difficile liée au Covid-19, dans Rome (Italie), il y avait une saveur de fête pour ce samedi 25 décembre. La fanfare des forces armées italiennes a défilé place Saint-Pierre (Vatican) devant 20 000 personnes, dont beaucoup de Français qui ont bravé la pluie et la crise sanitaire. "On est vacciné et on a des masques. On a donc de bonnes raisons pour être ici en toute sécurité", témoignent deux touristes françaises.

Un monde plus solidaire après la pandémie ?

"N’ayez pas peur. Que ces épidémies ne vous empêchent pas de continuer à être attentifs aux autres, notamment aux plus fragiles", a déclaré le pape François. Pour ce dernier, le virus est une épreuve de laquelle un monde plus solidaire peut émerger. Le discours est apprécié par ceux qui estiment que la crise sanitaire occupe une trop grande place dans les préoccupations. Force est de constater que le contexte sanitaire joue sur la fréquentation dans les rues de Rome. Il y a moins de monde cette année.