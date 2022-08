Vatican : le Français Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, nommé cardinal par le pape François

Le pape François semble préparer sa succession. "Pensez que les cardinaux électeurs, c’est-à-dire ceux qui ont moins de 80 ans, deux tiers d’entre eux ont été ou auront été nommés par le pape François, si l’on compte ceux qui sont nommés cet après-midi. C’est le cas du cardinal Jean-Marc Aveline, qui est donc l’archevêque de Marseille et qui est connu pour ses prises de positions tout à la fois sociales et puis pour le dialogue entre les religions, notamment entre les musulmans", explique Alban Mickozy, en direct de Rome (Italie), samedi 27 août.





Pas de démission du pape à court terme



"C’est à ce titre-là qu’il a été choisi parce que les critiques du pape François sont en train de dire qu’il est en train de faire une curie à son image et que finalement, puisqu’il aura désigné deux tiers des cardinaux qui vont pouvoir voter pour le prochain pape, eh bien le prochain pape ressemblera sans doute quelque part un au prochain pape", poursuit le journaliste. Il est cependant encore trop tôt pour le dire. Le pape François écarte toute démission à court terme, mais il dit y songer et qu’il arrêtera lorsque son état de santé ne lui permettra plus de continuer.