Vatican : "Jugement dernier" révèle le dernier combat du pape François

Les comptes du Vatican sont officiellement déficitaires de 11 millions d'euros. "C'est de l'optimisme. Le pape François est en train de faire un grand nettoyage. Il y a encore des sociétés et des fondations cachées", assure Gianluigi Nuzzi sur franceinfo lundi 7 décembre. De plus, "il y a une crise de la foi. Le monde catholique n'est plus au centre de la vie du monde occidental. C'est un problème économique", ajoute ce journaliste italien à l'origine des VatiLeaks.

Dans son livre tiré de cette fuite de documents confidentiels, Jugement dernier. Le combat du pape François pour sauver le Vatican de la faillite, le journaliste parle du risque du Vatican en cessation de paiements en 2023. "Ce sont les cardinaux du pape qui disent qu'il n'y a pas beaucoup de temps", commente-t-il.

François accorde du pouvoir aux femmes

"Le pape doit batailler quotidiennement avec la curie, le gouvernement du Vatican, qui faisait des affaires de manière indépendante jusqu'ici. Mais François veut tout gérer et tout savoir et ça ne plaît pas à tout le monde. Il veut de la transparence dans l'Église et il a fait appel à des femmes pour donner des conseils de gestion car elles sont censées être moins corrompues. Avec le pape François, elles commencent vraiment à avoir du pouvoir. Avant lui, ce n'était que des assistantes", détaille Gianluigi Nuzzi depuis Milan.

Et de conclure : "Le patrimoine immobilier est sous-loué et rapporte moins qu'il coûte alors la curie romaine prend de l'argent qu'elle devait donner aux pauvres pour soigner le bilan économique".