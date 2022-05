Religion : qui était Charles de Foucauld, qui a été canonisé par le Pape François ?

"Quand on regarde la biographie de Charles de Foucauld, il était un très grand pécheur et c'est devenu un très grand saint", affirme un homme, venu assister à la canonisation de l'homme par le Pape, dimanche 15 mai. Né en 1858, Charles de Foucauld est un vicomte, issu d'une famille alsacienne très riche. Il fréquente des prostituées et mène une vie dissolue, avant de tout quitter pour se retirer dans le désert.



Un message de dépouillement

Il fonde un ermitage au Sahara et sa renommée devient mondiale. Cent ans après sa mort, le message de dépouillement prôné par Charles de Foucauld fait encore écho auprès de certains. Le Pape François a rappelé qu'il avait aussi été l'un des premiers à pratiquer le dialogue avec les musulmans. "Le Pape François, il veut dire aujourd'hui aux chrétiens, n'ayez pas peur, ayez confiance. La rencontre avec l'autre, ce n'est pas forcément un sujet de conflit et de guerre", remarque Cyprien Viet, journaliste pour l'Agence IMédia.