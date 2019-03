Pédophilie dans l'Église : les déclarations du cardinal Barbarin après sa condamnation

Un séisme pour l'Église catholique en France. Quelques heures seulement après sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour "non-dénonciation d'abus sexuels", le cardinal Barbarin annonce sa démission devant les caméras, les traits tirés et l'air fatigué. "Je prends acte de la décision du tribunal. Indépendamment de mon sort personnel, je tiens à redire d'abord ma compassion pour les victimes et toute la place qu'elles et leurs familles gardent dans ma prière. J'ai décidé d'aller voir le Saint-Père, pour lui remettre ma démission, il me recevra dans quelques jours", a déclaré le cardinal Barbarin.

Son avocat avait l'intention de faire appel

Le religieux n'en dira pas plus, une courte déclaration alors même que son avocat avait annoncé son intention de faire appel le matin même. L'épilogue d'une affaire qui secoue l'Église catholique depuis des années.