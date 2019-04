Pâques : les prières du Pape

C'est la communauté catholique qui a été visée au Sri Lanka, ce 21 avril, en ce jour de Pâques. Quels ont été les mots du pape lors de sa bénédiction Urbi et orbi ? "Compte tenu de la gravité de ce qui vient de se passer au Sri Lanka, le Pape a décidé de modifier le cadre de ce qu'il dit habituellement. Il a fait la bénédiction Urbi et orbi et ensuite, il s'est exprimé à nouveau pour les catholiques du monde entier", rapporte Alban Mikoczy en direct de la place Saint-Pierre à Rome au Vatican, avant de livrer les propos du pape : "Je souhaite exprimer ma proximité affectueuse avec la communauté chrétienne du Sri Lanka frappée pendant qu'elle priait, mais aussi à toutes les autres victimes. Je confie au seigneur ceux qui ont tragiquement disparu et prie pour les blessés et tous ceux qui souffrent de ce drame épouvantable."





Le Vatican se tient au courant

"Le pape fait traditionnellement un tour du monde des questions internationales, des conflits sur la planète. Il n'avait pas prévu de parler du Sri Lanka qui est dans une paix relative depuis 8 à 10 ans. Le Vatican se tient au courant de ce qu'il s'est réellement passé là-bas", relate encore le journaliste de France 2.



