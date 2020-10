Pape François : le souverain pontife favorable à une union civile pour les couples homosexuels

C'est une petite révolution. Le pape François s'est confié à un documentariste. Dans le documentaire, visible depuis mercredi 21 octobre, "on y entend clairement le Pape dire qu'il est favorable à titre personnel à une union civile pour les couples homosexuels", rapporte le journaliste Alban Mikoczy en direct de Rome, en Italie, pour le 20 Heures de France 2.

Un signe d'ouverture envers les couples homosexuels

"C'est pas totalement une surprise parce que lorsqu'il était archevêque de Buenos Aires, le pape François était déjà connu pour ses positions assez ouvertes sur cette question", poursuit le journaliste. Est-ce que ce virage va entraîner un virage de l'Église ? "Ça, ce n'est pas certain, parce qu'il faut convaincre le reste de la curie et vous savez qu'ici, il y a des conservatismes. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un signe très clair d'ouverture envers les couples homosexuels et un signe clair donné par le pape qu'il ne soutient pas la démarche des conservateurs".